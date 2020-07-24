Алексей Цой призвал страны ШОС перейти на новый учет статистических данных по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой выступил в ходе Совещания государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в формате видеоконференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шанхайская организация сотрудничества является одной из самых влиятельных и масштабных во всеми мире и способствует неуклонному повышению уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов ШОС, социальному и культурному развитию в регионе. Сотрудничество в рамках ШОС отличается духом взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, уважения и многообразием культур и стремлением совместно развития. Эпидемия коронавируса стала проверкой единства и прочности сотрудничества стран ШОС, она продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией. С момента возникновения эпидемии мы находимся в тесном контакте, обмениваемся информацией, координируем совместные действия, оказываем взаимную помощь», - обратился во время Совещания министр здравоохранения Алексей Цой.

«Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность всем странам, которые оказывали оказывают гуманитарную и практическую помощь народу Казахстана в борьбе с COVID-19. Отмечая высокий уровень доверия и партнерства, сложившийся между системами здравоохранения наших стран стало очевидным, что победа над распространившейся пандемией, возможна только совместными скоординированными усилиями, что отмечено в итоговом заявлении, которое будет принято сегодня и которое мы всецело поддерживаем», - добавил министр.

Обращаясь к своим коллегам, Алексей Цой отметил, что за последнюю неделю в Казахстане прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от COVID-19. Ситуация по заболеваемостью находится на уровне 1700-1600 в сутки.

«В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID-19 и пневмонии, Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ, нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19. До настоящего времени в Казахстане как и в большинстве странах осуществляется учет только лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа. При этом, МЗ всецело понимает, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позиции Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции», - рассказал А.Цой.

По словам министра, данный подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинские оборудования, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистических данных.

«Это подчеркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия с международным сообществом. Считаем, что принятие рекомендации ВОЗ по применению международной классификации болезни станет примером для других стран. (…) Предлагаю странам ШОС поддержать данное предложение, ведь чем больше количество стран последует этой модели, тем больше будет обеспечена прозрачность для формирования политики на основе фактических данных», - обратился глава Минздрава.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит Совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.



