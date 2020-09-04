Алексей Цой ознакомился со строительством инфекционной больницы и CОVID-центра в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита по регионам министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой прибыл в Алматинскую область, где ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории на 100 посещений в смену для жителей села Еркин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Площадь учреждения для оказания первичной медико-санитарной помощи составляет 1100 квадратных метров и рассчитана на прием 14 500 человек.

Далее глава Минздрава посетил строительную площадку одной из 13 модульных инфекционных больниц.

«В Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу построить 13 новых инфекционных больниц. В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы, которые будут введены в эксплуатацию в октябре текущего года. Данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны. Таким образом, дополнительно будет развернуто 2 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием», - подчеркнул А.Цой.

Как заверил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, медучреждение будет состоять из восьми частей и сдано в эксплуатацию в октябре текущего года. Больница предназначена на 200 койко-мест, здесь будут работать более 400 человек.

По информации главы управления здравоохранения региона, на сегодняшний день количество инфекционных коек сокращено с 520 до 180, а провизорных – с 3 560 до 707. В области имеется 100 реанимационных коек для лиц, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больницах есть 303 аппарата ИВЛ, к 15 сентября их количество доведут до 507 единиц. В медорганизациях сформирован запас из 634 кислородных концентраторов, проводится процедура закупа еще 100 штук за счет местного бюджета и 90 – за счет спонсорской помощи.

Дополнительно из местного бюджета выделяется 763 млн тенге на установку кислородных станций при медицинских организациях и 15 рентген аппаратов. В медорганизациях имеется неснижаемый запас лекарственных и дезинфицирующих средств. В инфекционных и провизорных стационарах региона имеется 215 150 жаропонижающих, 45 535 противовирусных препарата, а также, 255 157 антибиотиков.

Кроме того, в области функционируют 8 ПЦР-лабораторий, объем тестирований будет увеличен до 3 тыс. в сутки за счет привлечения потенциала ПЦР-лабораторий ветеринарной службы области и имеющихся с 1 августа договоров с частными лабораториями. В завершении рабочей поездки А.Цой ознакомился с работой COVID-центра, который открыт в июле 2020 года на базе многопрофильной больнице города Талдыкорган.

Специалисты COVID-центра консультируют пациентов, находящихся тяжелом и крайне-тяжелом состоянии, и рассматривают методы их лечения.