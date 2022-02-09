Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Александра Троицкая прокомментировала своё выступление на Олимпиаде

    9 Февраля 2022, 19:26

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая прокомментировала своё выступление на Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «Очень хотелось хорошо проехать первую попытку, чтобы стартовать со второй было проще. Чтобы трасса была более чистая, менее разбитая. К сожалению, не получилось, я пропустила четвёртую вешку между ног, а за это идёт дисквалификация. Это в любом случае опыт, хотелось бы ещё прочувствовать такие условия, такой жесткий снег, потому что у нас такого нет. Подобного льда у нас на Шымбулаке не найти. Трасса совсем другая, непривычная для меня. Было сложно, так как первые тренировки я провела без главного тренера. Я не видела себя со стороны и не могла в полной мере анализировать. Хоть тренеры и консультировали меня удалённо, это всё же не то, было трудно одной. Вчера мы провели очень хорошую тренировку с тренером, удалось почувствовать лыжи, лёд. Но, к сожалению, сегодня не получилось», - сказала Александра Троицкая .

    Напомним, на соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе в олимпийском Пекине 1 8-летняя казахстанка Александра Троицкая не смогла дойти до финиша, она сошла с дистанции в первой попытке.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии