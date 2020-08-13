Александр Власов стал четвертым по итогам «Гран Пьемонте»

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии прошла престижная однодневная гонка «Гран Пьемонте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Два гонщика команды «Астана Про Тим» финишировали в десятке сильнейших: Александр Власов занял 4-е место, а Алекс Аранбуру стал 6-м.

104-й выпуск «Гран Пьемонте» протяженностью 187 км стартовал в Санто-Стефано-Белбо, а финишировал в городе Бароло. Команда «Астана Про Тим» активно провела всю гонку, на протяжении дня стараясь контролировать ситуацию в пелотоне. Когда группа въехала на финальные круги в Бароло, гонка взорвалась атаками. Однако за 8 км до финиша все отрывы были нейтрализованы.

Чуть позже из пелотона атаковал новозеландец Джордж Беннетт, которому удалось уехать в сольный отрыв. По очереди, Александр Власов и Алекс Аранбуру пытались догнать лидера гонки, но, в итоге, Беннетт стал победителем. Вслед за ним финишировала группа преследователей, которая разыграла оставшиеся два места на призовом подиуме: Диего Улисси стал вторым, а Мэтью Ван Дер Пул замкнул тройку призеров. Александру Власову не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы занять третье место и, в итоге, он стал четвертым. Алекс Аранбуру также был близок, заняв 6-еместо.

«Гонка была очень трудной, все время вверх и вниз. Но, кроме того, день был очень жарким, и это добавляло сложностей. Команда проделала отличную работу, ребята все время были впереди. Я очень хорошо себя чувствовал, но заключительный подъем перед финишем был крайне непростым. Тем не менее, я доволен своим выступлением, и хотел поблагодарить команду за поддержку. Теперь буду настраиваться на следующие гонки, так как чувствую, что нахожусь в хорошей форме, - сказал Александр Власов.

«Команда великолепно отработала, мы все время контролировали гонку, которая получилась сложной из-за трассы и высоких температур. На последнем подъеме мы были впереди, скорость была очень высокой, но Беннетту удалось уехать и выиграть. Он был сильнее. Группа преследователей собралась на финальных метрах подъема, но догнать Беннетта не удалось. Так что мы боролись только за второе место, но сил добраться до подиума у меня уже не осталось», - рассказал Алекс Аранбуру.

«В этом году «Гран Пьемонте» получилась непростой, а жара сделала ее еще сложнее. Да, конечно, побеждать всегда хочется, и для нас это всегда цель, но мы можем быть довольны тем результатом, который показали. Команда очень хорошо работала вместе, мы контролировали гонку, помогали лидерам. У нас было несколько вариантов развития событий, мы старались вывезти на хорошую позицию Власова, Аранбуру и Йона Исагирре, и у нас это получилось. Что ж, мы завершили этот трудный день двумя местами в Топ-10, и это неплохо», - добавил спортивный директор Стефано Занини.