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    Александр Власов из «Астаны» стал победителем французской велогонки

    6 Августа 2020, 23:23

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Завершилась однодневная велогонка по дорогам Франции «Мон Ванту Челлендж», передает Sports.kz.

    Первым финишную черту пересек российский гонщик «Астаны» Александр Власов, вторым стал австралиец Ричи Порт из «Trek-Segafredo», замкнул тройку лидеров француз Мартен Гийом из «Cofidis».

    Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Харольд Техада — шестым, Мигель Анхель Лопес — 12-м, Мерхави Кудус — 26-м, Оскар Родригес — 54-м, Луис Леон Санчес — 55-м, Эрнандо Бооркес не смог добраться до финиша. «Мон Ванту Челлендж» Vaison-la-Romaine — Mont Ventoux. 179 километров 1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 4:56:39 2. Ричи Порт (Австралия, «Trek-Segafredo») — +0:18 3. Мартен Гийом (Франция, «Cofidis») — +0:59 6. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:43 12. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2:54 26. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +6:53 54. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +19:29 55. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Франция
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