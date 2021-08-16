Александр Винокуров вернется к руководству велокомандой «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» продолжит выступать в сезоне 2022 года. Также туда вернется Александр Винокуров в качестве спортивного руководителя команды. Об этом сообщается на сайте Astana Premier Tech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году. Он возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что будущее велосипедной команды «Астана» в мировом туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

На данный момент команда готовится к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта и в ближайшее время объявит, с кем будут продлены контракты, кого из новых гонщиков подпишут.