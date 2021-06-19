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    Александр Винокуров открыл велопробег Олимпийского дня

    19 Июня 2021, 14:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северный Казахстан принял эстафету празднования Международного олимпийского дня в Казахстане. В Петропавловске прошёл велопробег. Вместе с другими участниками в нём проехал олимпийский чемпион Александр Винокуров, передает МИА «Казинформ».

    Этот праздник ежегодно отмечают 23 июня. В Казахстане он проходит уже в 28 раз. Национальный Олимпийский комитет посвящает олимпийским ценностям весь июнь. Мероприятия проходят под новым слоганом международного олимпийского движения «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

    На старт от Дворца спорта имени Винокурова вышли более ста велосипедистов. Взрослые и дети проехали по улицам города около 10 километров.

    Участники получили медали и сертификаты участника Олимпийского дня, подписанные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и президентом Национального Олимпийского комитета страны Тимуром Кулибаевым.

    «Я рад быть здесь и встретиться со своими земляками, которые любят спорт. В эти дни здесь проходит чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе, так что Петропавловск сейчас полностью захвачен велосипедистами. Уверен, что здесь есть и будущие олимпийцы», - сказал олимпийский чемпион Александр Винокуров.

    «Очень горжусь тем, что проехала такую большую для меня дистанцию. Мои родители болели за меня. Это замечательный праздник! Думаю, я теперь каждый год буду его отмечать», - поделилась впечатлениями участница велопробега Ания Байгужинова.

    Празднование продолжат старты по скалолазанию 20 июня в Алматы, 21 июня – мастер-классы по боксу и дзюдо в Актау. 23 июня в столице пройдёт праздник спорта с баскетбольными играми, стрит воркаутом, заплывом на каноэ и соревнованиями по текболу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Спорт Олимпиада Регионы Казахстана
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