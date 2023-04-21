Александр Недовесов вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Недовесов в паре с португальцем Франсиско Кабралом пробился в финал парного разряда турнира серии АТР 250 в Баня-Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Недовесов/Кабрал обыграли второй дуэт соревнования, одну из сильнейших пар мира, бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 10:8. Завтра, 22 апреля, в финале турнира Александр и Франсиско сразятся с первой сеянной парой Д.Маррей (Великобритания)/М.Винус (Новая Зеландия), которые в полуфинале победили казахстанца Андрея Голубева и украинца Дениса Молчанова – 6:3, 7:6 (7:1).

Для Недовесова финал в Баня-Луке будет первым в АТР-туре текущего года и третьим в карьере.



