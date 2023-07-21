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    Александр Недовесов вышел в финал АТР 250 в Швеции

    21 Июля 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов вышел в финал турнира серии ATP 250 в Бастаде (Швеция) в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В полуфинале казахстанец с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал уверенную победу над дуэтом из Италии - Никола Симоне Болелли/Андреа Вавссори со счетом 6:3, 6:4. В матче за титул Александр и Гонсало сыграют против бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля. Финальная игра пройдет завтра 22 июля.

    Это уже пятый финал Недовесова на турнирах серии АТР 250 в парном разряде в карьере и третий в этом году. Казахстанец в 2023 году играл в финале АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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