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    Александр Недовесов выиграл второй «Челленджер» за две недели

    6 Февраля 2021, 16:52

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его напарник из Украины Денис Молчанов стали чемпионами турнира серии ATP Challenger MTA Open в турецкой Анталье. В финале казахстанско-украинская пара играла против американцев Роберта Гэллоуэйа / Алекса Лоусона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службк ФТК.

    В первом сете соперники уверенно держали мяч на своих подачах и лишь в девятом гейме Недовесову/Молчанову удалось реализовать брейк-пойнт и забрать первый сет со счетом 6:4. В седьмом гейме второго сета казахстанско-украинская пара взяли подачу соперника и вышли вперед, но при счете 4:3 американцам удалось реализовать обратный брейк. Вторая партия дошла до тай-брейка, где удача улыбнулась Недовесову / Молчанову - 7:6.

    В матче, длившемся 1 час и 20 минут, Недовесов и Молчанов реализовали два брейк-пойнта из четырех, совершили две двойные ошибки, подали три раза на вылет и выиграли 60 очков.
    Отметим, что для 33-летнего казахстанца трофей в Анталье стал 17-м на челленджерах в парном разряде. Победив в финале, теннисисты гарантировали себе 2 670 долларов США призовых и 80 очков в зачете рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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