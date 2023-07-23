Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250

    23 Июля 2023, 22:30

    БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Бастаде (Швеция) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале казахстанско-эквадорский дуэт разгромил бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля со счетом 6:2, 6:2.

    До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту
    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
    Аделаида Пчелинцева стала пятой в заплыве на 50 метров брассом на Универсиаде в Китае
    Знаменитый тренер из Южной Кореи проводит семинары для казахстанских боччистов
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах