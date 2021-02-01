Александр Недовесов выиграл парный турнир в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов выиграл парный турнир в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Таким образом Александр Недовесов стал первым представителем Казахстана, выигравшим в этом году титул.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его напарник из Украины Денис Молчанов стали чемпионами турнира серии ATP Challenger в турецкой Анталье. В финале казахстанско-украинская пара играла против Луиса Давида Мартинеса из Венесуэлы и испанца Давида Веги Эрнандеса, которые на этом соревновании были посеяны под первым номером.

Первый сет Недовесов/Молчанов уступили со счетом 3:6. Во втором они смогли отыграться, победить со счетом 6:4 и перевести игру в третий сет. В решающей партии Недовесов и Молчанов несколько раз были близки к тому, чтобы выиграть, но Мартинес и Вега Эрнандес отыгрывались. Лишь при счете 17:16 казахстанско-украинская пара смогла взять подачу соперников и установить окончательный счет в сете 18:16.

Соперники провели на корте полтора часа. На решающем тай-брейке Молчанов и Недовесов отыграли 6 матчболов, подали единственный эйс в этом матче и выиграли два брейк-пойнта из восьми, однако допустили четыре двойные ошибки против одной у Мартинеса и Веги Эрнандеса.

Отметим, для 33-летнего казахстанца трофей стал 16-м на челленджерах в парном разряде. Призовой фонд соревнования составил 44 тысячи долларов США.



