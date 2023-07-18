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    Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР 250

    18 Июля 2023, 21:23

    БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Швеции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Недовесов и Эскобар в первом раунде парного разряда турнира Nordea Open в Бастаде с призовым фондом в 630,7 тысячи евро встретились со шведами Лео Боргом и Симоном Фройндом и победили со счетом 6:1, 6:4.

    В четвертьфинале Недовесов и Эскобар сойдутся с победителями матча между второй парой соревнования бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном и дуэтом из Сербии Никола Качич/ Душан Лайович.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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