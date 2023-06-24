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    Александр Недовесов стал чемпионом турнира в Великобритании

    24 Июня 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел финальный матч турнира серии «Челленджер» парного разряда в Илкли (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром Недовесов одержал победу над американо-австралийским дуэтом Роберт Гэллоуэй — Джон Патрик Смит в двух трех сетах с общим счетом 2:6, 7:5, 11:9. Встреча продлилась один час и 31 минуту.

    За время игры казахстанец и эквадорец исполнили две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку, а также выиграли четыре очка и один гейм подряд.

    А. Недовесов на данный момент занимает 53-ю строчку рейтинга АТР парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанцев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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