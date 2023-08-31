Александр Недовесов проиграл на старте US Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл дебютный матч Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке в парном разряде и потерпел поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром казахстанец сыграл против британско-новозеландского дуэта Джейми Маррей - Майкл Винус и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 6:7. Встреча продлилась один час и 59 минут. Данная игра проходила на стадии 1/32 финала.

Отметим, что 36-летний Александр на данный момент занимает 45-ю строчку рейтинга АТР парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанцев.