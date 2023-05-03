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    Александр Недовесов проиграл на старте турнира в Кальяри

    3 Мая 2023, 09:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл в матче первого круга на турнире парного разряда в Кальяри (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с сербским теннисистом Николой Качичем потерпел поражение от австрийского дуэта Александра Эрлера — Лукас Мидлер в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6. Встреча продлилась один час и 21 минуту.

    За время игры казахстанец и серб исполнили две подачи навылет и не совершили ни одну двойную ошибку, а также выиграли шесть очков и один гейм подряд.

    Таким образом, казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал итальянского парного турнира на грунте.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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