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    Александр Недовесов пробился во второй подряд финал турнира АТР 250

    5 Августа 2023, 01:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар вышли в финал турнира серии ATP 250 в Китцбюэле (Австрия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В полуфинале казахстанско-эквадорский дуэт одержал волевую победу над Франсишку Кабраль (Португалия) — Рафаэль Матос (Бразилия) со счетом 4:6, 6:3, 10:7. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут. Их соперники по решающему поединку определятся позже.

    Неделю назад Александр с Гонсало выиграли ATP-250 в Бастаде (Швеция). Это уже их третий совместный финал на турнирах АТР в нынешнем году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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