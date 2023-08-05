Александр Недовесов пробился во второй подряд финал турнира АТР 250

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар вышли в финал турнира серии ATP 250 в Китцбюэле (Австрия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанско-эквадорский дуэт одержал волевую победу над Франсишку Кабраль (Португалия) — Рафаэль Матос (Бразилия) со счетом 4:6, 6:3, 10:7. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут. Их соперники по решающему поединку определятся позже.

Неделю назад Александр с Гонсало выиграли ATP-250 в Бастаде (Швеция). Это уже их третий совместный финал на турнирах АТР в нынешнем году.