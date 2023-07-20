Александр Недовесов пробился в полуфинал турнира в Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл в четвертьфинальном матче турнира парного разряда в шведском Бастаде, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Sports.kz.

В паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром Недовесов одержал победу над сербским дуэтом Никола Качич — Душан Лайович в двух сетах с общим счетом 6:1, 7:5. Встреча продлилась один час и десять минут.

За время игры казахстанский и эквадорский теннисисты исполнили три подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли шесть очков и три гейма подряд.

А. Недовесов занимает 53-ю строчку рейтинга АТР парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанцев.