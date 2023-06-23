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    Александр Недовесов пробился в финал «Челленджера»

    23 Июня 2023, 22:11

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов идет к своему первому титулу в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Александр в дуэте с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром вышел финал турнира серии Challenger 125 в Илкли с призовым фондом 145 тысяч долларов США.

    В полуфинале Александр с Гонсало одержали волевую победу над бельгийцами Зизу Бергсом/Йорисом де Лоре со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 10:5.

    В финале казахстанско-эквадорскому дуэту предстоит сыграть против Роберта Гэллоуэй (США)/Джона Смита (Австралия).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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