Александр Недовесов победил в парах на турнире в Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов провел дебютный матч турнира АТР парного разряда в Истбурне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с эквадорским спортсменом Гонсало Эскобаром Недовесов одержал победу над шведско-японским дуэтом Андре Горанссо — Бен Маклахлан в двух трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 10:5. Встреча продлилась два часа и 12 минут.

Игра проходила на стадии 1/8 финала травяного турнира.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 53-й строчке рейтинга АТР парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанцев.