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    Александр Недовесов и Андрей Голубев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в США

    5 Апреля 2023, 04:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев одержали победу в 1/8 финала в парном разряде на турнире в Хьюстоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Недовесов и Андрей Голубев встретились с дуэтом Жонатан Эйссерик (Франция) / Давид Пел (Нидерланды) и обыграли их в трех сетах — 2:6, 7:6, 10:4. Казахстанцы вышли в четвертьфинал турнира.

    Победители турнира в парном разряде заработают 33 960 долларов и получат 250 рейтинговых очков.

    На данный момент Андрей Голубев занимает наивысшую позицию у Казахстана в рейтинге ATP в парном разряде — 68-е место. Александр Недовесов расположился на 70-м месте.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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