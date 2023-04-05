Александр Недовесов и Андрей Голубев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев одержали победу в 1/8 финала в парном разряде на турнире в Хьюстоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Александр Недовесов и Андрей Голубев встретились с дуэтом Жонатан Эйссерик (Франция) / Давид Пел (Нидерланды) и обыграли их в трех сетах — 2:6, 7:6, 10:4. Казахстанцы вышли в четвертьфинал турнира.

Победители турнира в парном разряде заработают 33 960 долларов и получат 250 рейтинговых очков.

На данный момент Андрей Голубев занимает наивысшую позицию у Казахстана в рейтинге ATP в парном разряде — 68-е место. Александр Недовесов расположился на 70-м месте.



