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    Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства

    4 Июня 2020, 01:54

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Данную информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе белорусского лидера. Там уточнили, что соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

    Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Президента Беларуси. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Беларусь
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