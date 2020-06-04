Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства
МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Данную информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе белорусского лидера. Там уточнили, что соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.
Как сообщалось, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Президента Беларуси. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности
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