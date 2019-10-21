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    Александр Лукашенко дал интервью Агентству «Хабар»

    21 Октября 2019, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии официального визита в Казахстан дал интервью Агентству «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство.

    В беседе с председателем правления АО «Агентство «Хабар» Ерланом Бекхожиным Президент Беларуси подробно рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений двух стран, поделился видением перспектив их дальнейшей активизации, а также расширения товарооборота.

    Отдельно А.Лукашенко затронул тему развития деятельности Евразийского экономического союза, расширения его географии.

    Также Президент Беларуси вспомнил основные этапы становления отношений между двумя странами и ответил на вопрос, что для него лично значит независимость.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    СМИ Беларусь
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