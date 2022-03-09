Александр Герлиц вышел в финал лыжных гонок Паралимпиады-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Герлиц вышел в финал в мужском лыжном спринте стоя. Он стал вторым в своем полуфинале, проходящем в среду в национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский спортсмен пришел вторым в своем полуфинале с результатом 3 минуты 26,3 секунды. В его забеге также в финал прошли китайский лыжник Цай Цзюнь и немец М.Майер.

В финале, который пройдет в среду (12:13 по времени Нур-Султана) казахстанец Александр Герлиц поборется за места на пьедестале с фаворитами этой лыжной гонки – спортсменами из Китая, Украины, Франции и Германии.

Напомним, вчера Казахстан выиграл первую медаль Паралимпиады-2022: «бронзу» в парабиатлоне взял Александр Герлиц.