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    Александр Герлиц вышел в финал лыжных гонок Паралимпиады-2022

    9 Марта 2022, 10:56

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Герлиц вышел в финал в мужском лыжном спринте стоя. Он стал вторым в своем полуфинале, проходящем в среду в национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский спортсмен пришел вторым в своем полуфинале с результатом 3 минуты 26,3 секунды. В его забеге также в финал прошли китайский лыжник Цай Цзюнь и немец М.Майер.

    В финале, который пройдет в среду (12:13 по времени Нур-Султана) казахстанец Александр Герлиц поборется за места на пьедестале с фаворитами этой лыжной гонки – спортсменами из Китая, Украины, Франции и Германии.

    Напомним, вчера Казахстан выиграл первую медаль Паралимпиады-2022: «бронзу» в парабиатлоне взял Александр Герлиц.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Олимпиада-2022
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