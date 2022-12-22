Александр Герлиц стал лучшим спортсменом 2022 года по зимним видам спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта Казахстана наградило лучших спортсменов уходящего года. Паралыжник Александр Герлиц был признан лучшим спортсменом года по зимним видам спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также тренер Национальной сборной Казахстана по паралыжным гонкам и биатлону Антон Жданович победил в номинации «Лучший тренер года по зимним видам спорта».

Александр Герлиц – бронзовый призер XIII зимних Паралимпийских игр Пекин-2022 по парабиатлону, многократный призер республиканских и международных турниров. Обладатель ордена «Құрмет».

«Я очень счастлив, что меня выбрали лучшим спортсменом года. Это главная награда для всех спортсменов. Хочу поблагодарить весь народ Казахстана, болельщиков и работников спортивной сферы за оказанную мне поддержку. Особая благодарность Министерству культуры и спорта. Будем и дальше работать, чтобы поднять флаг страны на больших соревнованиях», - поделился эмоциями Александр Герлиц.



