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    Александр Герлиц финишировал пятым в лыжной гонке в Пекине

    9 Марта 2022, 12:18

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Герлиц финишировал пятым в лыжной гонке на Паралимпиаде-2022 в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым в мужском лыжном спринте стоя финишировал француз Бенджамин Давиет, вторым - немец М.Майер, третьим - украинец Г.Вовчинский.

    Александр Герлиц пришёл пятым с результатом 3 минуты 13 секунд, уступив лидеру 5,5 секунды. В среду утром казахстанский лыжник со второго места в первом полуфинале вышел в финальную часть соревнований.

    Казахстанские лыжники, выступавшие в мужском лыжном спринте сидя, не смогли отобраться в финал в квалификации.

    Напомним, Александр Герлиц во вторник принёс сборной Казахстана первую медаль на Паралимпиаде в Пекине.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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