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    Александр Данилов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

    6 Января 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

    Постановлением Правительства РК Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению.

    Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в городе Караганде.

    Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

    Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

    Также занимал руководящие должности в частных организациях.

    С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.

    С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.


    Фото: primeminister.kz
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