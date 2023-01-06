Александр Данилов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

Постановлением Правительства РК Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению.

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.





Фото: primeminister.kz