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    Александр Бублик закрепился в топ-50 рейтинга ATP

    27 Февраля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлена обновленная версия рейтингов спортсменов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сильнейшим теннисистом мира остается серб Новак Джокович, на втором месте — Карлос Алькарас из Испании, третий — грек Стефанос Циципас.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил положение на четыре позиции и расположился на 46-м месте. Тимофей Скатов опустился на пять строк — 134-й.
    В парном рейтинге лидирует американец Раджив Рам, на вторую позицию поднялся британский спортсмен Джо Сэлисбери, а третью строчку делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и еще один представитель Великобритании Нил Скупски.
    Казахстанец Андрей Голубев откатился на семь строк и вылетел из топ-50 — 51-й. Александр Недовесов остается на 68-м месте. Бублик потерял 17 позиций — 181-й.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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