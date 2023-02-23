Александр Бублик за час вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл второй матч на турнире одиночного разряда, который проходит во французском Марселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик встретился на корте с местным теннисистом Грегуаром Баррером и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Встреча продлилась один час и четыре минуты.

Во время игры казахстанец исполнил семь подач навылет и совершил одну двойную ошибку. Кроме того, Александр выиграл семь очков и пять геймов подряд. Благодаря этой победе казахстанский спортсмен вышел в четвертьфинал французского хардового турнира.

Фото: sports.kz