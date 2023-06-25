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    Александр Бублик выиграл турнир АТР 500 в Германии

    25 Июня 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) выиграл турнир АТР 500 в немецкой Галле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Казахстанский теннисист Александр Бублик в финале обыграл 7-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

    Эта победа стала для Александра Бублика исторической: ранее он даже не выходил в финал турнира серии ATP 500. Также для казахстанца это второй титул ATP в карьере — первый он завоевал в 2022 году на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция).

    Победа принесла казахстанцу 200 миллионов тенге и 27 место в рейтинге ATP.

    По ходу турнира в Галле Александр Бублик также победил хорвата Борну Чорича (14-е место) — 6:3, 6:1, немца Яна-Леннарда Штруффа (21-е место) — 6:3, 6:7, 6:3, итальянца Янника Синнера (9-е место) — 7:5, 2:0 (соперник снялся) и немца Александра Зверева (22-е место) — 6:3, 7:5.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Теннис Бублик Александр
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