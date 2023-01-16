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    Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP

    16 Января 2023, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 36-й позиции. Тимофей Скатов по-прежнему занимает 144-е место. Михаил Кукушкин потерял одну строчку, став 196-м.

    Первое место занимает Карлос Алькарас из Испании, за ним располагаются его соотечественник Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.
    В парном разряде Андрей Голубев не изменил положения — 49-й. Александр Недовесов опустился на две отметки — 59-й. Бублик сместился на семь позиций вниз — 179-й.
    На первое место вышел американец Раджив Рам, второй — Джо Сэлисбери из Великобритании, на третью позицию опустился нидерландский теннисист Уэсли Колхоф.

    Фото: championat.com
    Спорт Теннис
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