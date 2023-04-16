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    Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне

    16 Апреля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика (53-е место в рейтинге ATP) на турнире в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Бублик сыграет с финном Эмилем Руусувуори (38-е место).

    В этом году призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2 872 435 евро. Победитель соревнований заработает 477 795 евро и получит 300 рейтинговых очков.

    Александр Бублик занимает наивысшее место среди казахстанских теннисистов в рейтинге ATP в одиночном разряде.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Бублик Александр
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