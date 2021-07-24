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    Александр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020

    24 Июля 2021, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанский теннисист Александр Бублик провел свой первый матч в рамках одиночного турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    40-я ракетка мира Бублик на старте состязания встретился со вторым номером мирового рейтинга, россиянином Даниилом Медведевым. Первый сет остался за Медведевым — 6:4, исход второго решился на тай-брейке — 7:6 в пользу Даниила.

    В следующем круге Медведев выйдет на корт против победителя пары Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

    Напомним, что ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина преодолела барьер первого раунда, победив Саманту Стосур из Австралии — 6:4, 6:2.

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    Спорт Олимпиада Япония
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