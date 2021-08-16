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    Александр Бублик уступил на старте парного турнира в США

    16 Августа 2021, 11:14

    ЦИНЦИНАТИ. КАЗИНФОРМ - В Цинцинати (США) стартовал престижный теннисный турнир серии ATP Masters. В парном разряде соревнований выступает и казахстанский теннисист Александр Бублик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бублик выступал в дуэте с представителем Чили Кристианом Гариным. На старте турнира, международный дуэт уступил паре Кэмирон Норри (Великобритания)/Алекс де Минуар (Австралия) со счетом 6:2, 6:2.

    Бублик и Гарин 1 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 5.


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    Спорт США Теннис
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