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    Александр Бублик стартует на Уимблдоне

    3 Июля 2023, 09:51

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) сыграет с американцем Маккензи Макдональдом (64-е место) в первом круге Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Бублик — Макдональд начнется в 19:30 по астанинскому времени.

    Перед Уимблдоном Александр Бублик выиграл первый турнир серии ATP 500 в карьере — он завоевал титул в Галле (Германия). Бублик является лучшим теннисистом Казахстана в рейтинге ATP. Что касается Маккензи Макдональда, то он перед Уимблдоном дошел до полуфинала турнира в Истборне (Великобритания) — это его лучший результат в сезоне.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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