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    Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023

    8 Июля 2023, 17:21

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Бублик снялся с парного разряда Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик должен был сыграть в паре с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом против хорватско-американского дуэта Иван Додиг — Остин Крайчек, но казахстанец и австралиец снялись с парного турнира.

    В одиночном разряде казахстанский спортсмен пробился в четвертый круг турнира Большого шлема, обыграв немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах. На стадии 1/8 финала Александр сыграет с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублевым.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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