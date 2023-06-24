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    Александр Бублик сенсационно пробился в финал турнира в Германии

    24 Июня 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) провел полуфинальный матч на травяном турнире в помещении одиночного разряда в Халле (Германия) и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик сыграл с немецким спортсменом Александром Зверевым (22-я ракетка мира). Казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Встреча продлилась один час и 27 минут.

    За время игры лучший теннисист Казахстана исполнил 14 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Также он выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    В финале Александр Бублик сыграет с победителем пары Баутиста-Агут - Рублев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Теннис Бублик Александр
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