Александр Бублик с победы стартовал на турнире во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Экс-ан-Прованс (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл с итальянским теннисистом Риккардо Бонадио (180-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 7:5. Игра продлилась один час и 37 минут.

Во время встречи казахстанский спортсмен исполнил десять подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл пять очков и три гейма подряд.

Матч прошел на стадии 1/16 финала французского турнира. На прошлом турнире в Мадриде Александр проиграл датчанину Хольгеру Руне во втором круге.



