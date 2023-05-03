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    Александр Бублик с победы стартовал на турнире во Франции

    3 Мая 2023, 08:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Экс-ан-Прованс (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик сыграл с итальянским теннисистом Риккардо Бонадио (180-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 7:5. Игра продлилась один час и 37 минут.

    Во время встречи казахстанский спортсмен исполнил десять подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Матч прошел на стадии 1/16 финала французского турнира. На прошлом турнире в Мадриде Александр проиграл датчанину Хольгеру Руне во втором круге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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