Александр Бублик проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира АТР 500 в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Александр встречался с седьмой ракеткой мира Даниилом Медведевым и проиграл россиянину в двух партиях - 4:6, 2:6.

Андрей Голубев и Александр Недовесов не смогли пройти во второй круг парного турнира АТР 250 в Сантьяго (Чили). На старте казахстанский дуэт уступил паре из Индии С. Баладжи/Дж. Недунчежиян со счетом 5:7, 6:4, 9:11.



