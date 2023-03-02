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    Александр Бублик проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Дубае

    2 Марта 2023, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира АТР 500 в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр встречался с седьмой ракеткой мира Даниилом Медведевым и проиграл россиянину в двух партиях - 4:6, 2:6.

    Андрей Голубев и Александр Недовесов не смогли пройти во второй круг парного турнира АТР 250 в Сантьяго (Чили). На старте казахстанский дуэт уступил паре из Индии С. Баладжи/Дж. Недунчежиян со счетом 5:7, 6:4, 9:11.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Бублик Александр
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