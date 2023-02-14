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    Александр Бублик проиграл 10 матч подряд

    14 Февраля 2023, 03:21

    РОТТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (50-е место в рейтинге WTA) проиграл в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик встретился со швейцарцем Стэном Вавринкой (130-е место) и уступил ему в двух сетах — 6:7, 4:6.

    Для Александра Бублика это поражение стало десятым подряд. В этом году лучший теннисист Казахстана пока не выигрывал: в последний раз он побеждал 27 октября 2022 года на турнире в Базеле (Швейцария), когда в 1/8 финала обыграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа — 6:3, 6:3. Что касается турнира в Роттердаме, то его призовой фонд составляет 2 224 460 евро. Победитель заработает 387 940 евро и получит 500 рейтинговых очков.

    Фото: Sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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