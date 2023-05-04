Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира во Франции

    4 Мая 2023, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Экс-ан-Провансе и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик провел встречу с финским теннисистом Отто Виртаненом (114-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась один час и 12 минут.

    Во время встречи Александр Бублик исполнил одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    Игра прошла на стадии 1/8 финала турнира во Франции. В прошлом матче Александр Бублик обыграл итальянца Риккардо Бонадио.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Бублик Александр
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на «Мастерсе» в Риме
    Елена Рыбакина официально поднялась на рекордную позицию в рейтинге WTA
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров