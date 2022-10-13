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    Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 Florence

    13 Октября 2022, 07:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале казахстанский теннисист Александр Бублик сразится с американцем Джоном Вольфом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

    43 ракетка мира Александр Бублик в матче второго круга турнира ATP 250 во Флоренции (Италия) обыграл француза Корантена Муте (69 место ATP). Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу казахстанца.

    Соперники провели на корте 1 час 27 минут, лидер мужской сборной Казахстана сделал 7 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

    Тем временем, Денис Евсеев пробился в ¼ финала «Челленджера» в Исманинге (Германия). Во втором раунде соревнований уроженец Алматы в двух сетах одолел китайца Бу Юнчаокете — 6:1, 7:6 (7:5).


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис Бублик Александр
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