Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 Florence

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале казахстанский теннисист Александр Бублик сразится с американцем Джоном Вольфом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

43 ракетка мира Александр Бублик в матче второго круга турнира ATP 250 во Флоренции (Италия) обыграл француза Корантена Муте (69 место ATP). Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу казахстанца.

Соперники провели на корте 1 час 27 минут, лидер мужской сборной Казахстана сделал 7 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Тем временем, Денис Евсеев пробился в ¼ финала «Челленджера» в Исманинге (Германия). Во втором раунде соревнований уроженец Алматы в двух сетах одолел китайца Бу Юнчаокете — 6:1, 7:6 (7:5).





Фото: ktf.kz