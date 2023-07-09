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    Александр Бублик потерпел поражение в 4-м круге Уимблдона

    9 Июля 2023, 22:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) встретился со второй ракеткой России Андреем Рублевым (7-е место) в матче 1/8 финала Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик проиграл Рублеву в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6 — и завершил выступление на Уимблдоне.

    Ранее по ходу турнира казахстанец выиграл у американцев Маккензи Макдональда (54-е место) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:4 — и Джеффри Вулфа (48-е место) — 6:3, 7:6, 6:0 и немца Максимилиана Мартерера (170-е место) — 6:4, 6:1, 7:6.

    Несмотря на поражение, Александр Бублик показал лучший результат в карьере: ранее ему никогда не удавалось пройти четыре круга на турнире «Большого шлема».

    В этом году призовой фонд Уимблдона составляет 18 649 320 евро. Победитель турнира заработает 2 726 000 и получит 2000 рейтинговых очков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Бублик Александр
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