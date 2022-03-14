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    Александр Бублик обыграл двукратного олимпийского чемпиона в Индиан-Уэллсе

    14 Марта 2022, 07:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана.

    В рамках второго круга Александр одержал победу над британцем Энди Марреем (победитель трёх турниров Большого шлема) со счётом 7:6 (11:9), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 58 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

    В третьем круге казахстанец встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Григор Димитров (Болгария).

    Напомним, Энди Маррей является экс-первой ракеткой мира и двукратным олимпийским чемпионом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт США Теннис
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