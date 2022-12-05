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    Александр Бублик не изменил положения в ТОП-40 рейтинга ATP

    5 Декабря 2022, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, на втором месте — его соотечественник Рафаэль Надаль, замыкает тройку лидеров норвежец Карлос Рууд.

    Сильнейший из казахстанских мастеров ракетки Александр Бублик по-прежнему занимает 37-ю строчку. Тимофей Скатов поднялся на три позиции и занял 143-е место. Михаил Кукушкин отыграл одну строчку, став 191-м.

    В парном разряде первое место все так же делят нидерландский спортсмен Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — Раджив Рам из США.

    Андрей Голубев и Александр Недовесов сохранили соответственно 47-е и 52-е места, Бублик поднялся со 170-й на 169-ю позицию.


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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