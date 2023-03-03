Алан Курмангалиев завоевал «золото» на турнире в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летний карагандинец Алан Курмангалиев стал победителем турнира по настольному теннису WTT Youth Contender в португальском Вила-Реал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастной категории до 17 лет он победил Франсеска Карреру (Испания), Хуана Рамиреса (Колумбия), Ноя Вителя (Франция), Энрике Риоса (Пуэрто-Рико), Мартина Сипа (Чехия), Даниэля Берзосу (Испания), Драгоша Бужору (Румыния).

В итоге А.Курмангалиев завоевал золотую медаль.



