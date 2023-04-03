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    Алан Курмангалиев завоевал «бронзу» турнира по настольному теннису в Польше

    3 Апреля 2023, 10:50

    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В городе Владыславово (Польша) проходит турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Казахстанец Алан Курмангалиев отметился на нем бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Он стал третьим в возрастной категории до 17 лет. В его активе шесть побед над соперниками из Гонконга, Перу, Финляндии, Китая, Узбекистана, Японии и одно поражение от Чан Ю-Ан из Тайбэя.

    В Польше Алан завоевал уже свою 23-ю международную медаль: 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Настольный теннис
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