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    Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису

    10 Декабря 2022, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев стал чемпионом мира (среди 15 лет) по настольному теннису в смешанном разряде в паре с Ханой Года (Египет), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

    В финальном матче они сыграли против Тьяго Абиодана и Марии Берзосы (Португалия/Испания) и выиграли со счетом 3:0.

    В полуфинале Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), Хана Года (тренер Исмаил Хишам) со счетом 3:2 одолели соперников из Японии – Такуми Танимото/Рин Менде.


    Фото: ttfrk.kz
    Спорт Настольный теннис
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