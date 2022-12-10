Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев стал чемпионом мира (среди 15 лет) по настольному теннису в смешанном разряде в паре с Ханой Года (Египет), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В финальном матче они сыграли против Тьяго Абиодана и Марии Берзосы (Португалия/Испания) и выиграли со счетом 3:0.

В полуфинале Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), Хана Года (тренер Исмаил Хишам) со счетом 3:2 одолели соперников из Японии – Такуми Танимото/Рин Менде.





Фото: ttfrk.kz