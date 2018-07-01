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Альварес озвучил главную причину инцидента с допингом

24 Июля 2018 10:30 160
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Альварес озвучил главную причину инцидента с допингом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал личной безответственностью то, что он допустил случиться инциденту с положительными допинг-тестами перед вторым боем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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Альварес чувствует свою вину за то, что не ознакомился должным образом с проблемой кленбутерола в мексиканском мясе, несмотря на то, что с этим сталкивались многие спортсмены из его страны.

«Я читал об этом в заголовках новостей, но не углублялся в тему. Я недостаточно читал об этой проблеме. Это была моя ошибка. Я должен был сказать об этом и предупредить свою команду. Я жил своей обычной жизнью, и в моей жизни такого никогда не случалось. Но, к сожалению, на этот раз это случилось и со мной. Я знаю некоторых других боксеров, сдавших положительные тесты на кленбутерол, но я не вникал в это глубоко. С моей стороны это было безответственно.
Но я никогда не использовал допинг преднамеренно. Мне не нужны запрещенные вещества, чтобы помочь себе в бою. То, что мне помогает - это мои тренировки и дисциплина. Я никогда не пойду на такое, потому что я честный человек, который любит и уважает то, чем занимается. Бокс - это моя жизнь, и я не хочу ставить на него клеймо позора. Меня видят мои дети, поэтому я никогда бы не стал совершать нечто подобное», - поделился с ESPN Deportes «Канело».

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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